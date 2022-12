कुछ समय में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे जयराम ठाकुर, पीएम संग केंद्रीय नेतृत्व को कहा धन्यवाद

Highlights हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अपराह्न करीब तीन बजे के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस 11 सीटें जीत चुकी है और 28 सीटों पर आगे है। भाजपा नौ सीटें जीत चुकी है और 17 सीटों पर आगे है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अपराह्न करीब तीन बजे के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस 11 सीटें जीत चुकी है और 28 सीटों पर आगे है। भाजपा नौ सीटें जीत चुकी है और 17 सीटों पर आगे है। दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और एक अन्य सीट पर निर्दलीय आगे चल रहा है।

इस बीच हिमाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि मैं अब से थोड़ी देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों के जनादेश का सम्मान करता हूं और मैं पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राजनीति से इतर राज्य के विकास के लिए खड़े रहेंगे। हम अपनी कमियों का विश्लेषण करेंगे और अगले कार्यकाल में सुधार करेंगे।

I will tender my resignation to the Governor in a short while from now: Outgoing Himachal Pradesh CM Jairam Thakur #HimachalElectionResults2022 pic.twitter.com/xiVpoEjYb4

बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश का 1985 से यह राजनीतिक इतिहास रहा है कि यहां की जनता ने किसी भी पार्टी को लगातार दो बार सत्ता की चाबी नहीं सौंपी है। हिमाचल की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को हुए चुनावों की मतगणना गुरुवार सुबह आठ बजे शुरू हुई। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद लगा रही थी।

I respect people's mandate & I want to thank PM & other central leadership during last 5 yrs. We'll stand for the development of the state irrespective of politics. We'll analyse our shortcoming and improve during the next term: Outgoing CM Jairam Thakur #HimachalElectionResultpic.twitter.com/oiEvnqI9sR