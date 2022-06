President Election 2022: नामांकन दाखिल कर यशवंत सिन्हा ने विपक्षी दलों का जताया आभार, कही ये बात

Highlights विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को 21 जून को अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया था। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है और मतगणना 21 जुलाई को होगी।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने जा रहे चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। सिन्हा ने नामांकन पत्रों के चार सेट राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपे। बता दें कि पीसी मोदी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं।

वहीं, अपना नामांकन दाखिल करने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा, "मैं उन सभी विपक्षी दलों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने एक साथ आकर मुझे अपना उम्मीदवार चुना। कहा जा रहा है कि मैं चौथी पसंद हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं 10वें नंबर पर था तो भी मैं मान लेता क्योंकि यह एक बड़ी लड़ाई है।"

I'm thankful to all the opposition parties who came together & chose me as their candidate. It's being said I am the 4th choice but I want to say even if I was at the 10th no. I would've accepted because it's a big battle: Opposition's Presidential polls candidate Yashwant Sinha pic.twitter.com/sr547nmocL