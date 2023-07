मणिपुर मुद्दे पर संसद में रार, सरकार के रुख के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद

नयी दिल्ली: विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों के सांसद मणिपुर मुद्दे पर सरकार के रुख पर विरोध जताने के लिए गुरुवार को काले कपड़े पहुंचकर संसद पहुंचे।

विपक्षी गठबंधन के एक सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अब तक संसद में मणिपुर मुद्दे पर बयान नहीं देने के विरोध में ‘इंडिया’ के घटक दलों के सभी सांसदों को काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचने के लिए कहा गया है। इस बीच, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में विपक्षी नेताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की।

कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सदन में चर्चा के लिए मंजूरी दे दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि तय करेंगे।

