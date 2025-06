7 प्रतिनिधिमंडल और 33 देश, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सदस्यों से मिले पीएम मोदी, देखें वीडियो और तस्वीरें

Highlights 33 विदेशी राजधानियों और यूरोपीय संघ का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही प्रतिनिधिमंडलों से मिल चुके हैं। कांग्रेस, द्रमुक और राकांपा (एसपी) के एक-एक सांसद शामिल थे।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को नई दिल्ली में अपने आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर ऑपरेशन सिंदूर के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार पहले ही 50 से अधिक व्यक्तियों वाले सात प्रतिनिधिमंडलों के कार्य की प्रशंसा कर चुकी है, जिनमें अधिकतर वर्तमान सांसद हैं। पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक भी इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा थे, जिन्होंने 33 विदेशी राजधानियों और यूरोपीय संघ का दौरा किया।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi today hosted members of various delegations who went to various countries, at 7, Lok Kalyan Marg. Delegation members talked about their meetings in different nations.



The delegations, consisting of MPs from across party lines,… pic.twitter.com/5kR6cjuoNe — ANI (@ANI) June 10, 2025

Met members of the various delegations who represented India in different countries and elaborated on India's commitment to peace and the need to eradicate the menace of terrorism. We are all proud of the manner in which they put forward India's voice. pic.twitter.com/MZqQYgsAEp— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2025

विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही प्रतिनिधिमंडलों से मिल चुके हैं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को व्यक्त करने में उनके प्रयासों की सराहना कर चुके हैं। चार प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने किया, जिनमें भाजपा के दो, जद (यू) के एक और शिवसेना के एक सांसद शामिल थे, जबकि तीन का नेतृत्व विपक्षी सांसदों ने किया जिनमें कांग्रेस, द्रमुक और राकांपा (एसपी) के एक-एक सांसद शामिल थे।

#WATCH | "We shared our experience with the PM, which he listened to carefully," says Shiv Sena (UBT) MP & delegation member, Priyanka Chaturvedi, after a meeting of multi-party delegations with PM Modi. pic.twitter.com/kjHstrlnUL — ANI (@ANI) June 10, 2025

भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जद (यू) के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, द्रमुक की कनिमोई और राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे थे।

The delegations, consisting of MPs from across Party lines, former MPs and… pic.twitter.com/LP86ciIsJB— ANI (@ANI) June 10, 2025

जिनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग विदेशों में भारत के हितों की पैरवी करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के साथ थे। प्रतिनिधिमंडलों में प्रमुख पूर्व सांसदों में पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद शामिल थे।

