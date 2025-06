Operation Sindhu: पड़ोसी देश के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, ईरान में फंसे नेपाल-श्रीलंका के नागरिकों को लाएगा वापस; इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू

Operation Sindhu:ईरान और इजरायल के बीच हो रहे मिसाइल अटैक की वजह से दोनों देशों में आम जनता सहमी हुई है। संकटग्रस्त ईरान में भारत समेत अन्य देशों के कई नागरिक फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधू चलाया है। जिसके तहत अब तक 517 भारतीय अपने देश लौट चुके हैं।

इस बीच, भारत अब पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने शनिवार को घोषणा की कि वह ईरान में अपने निकासी प्रयासों को नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल करने जा रहा है, दोनों पड़ोसी देशों के औपचारिक अनुरोधों के बाद। यह कदम मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है, जो ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से शुरू हुआ है, जिसका तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की है।

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के अनुरोध के जवाब में, ईरान में भारतीय दूतावास के निकासी प्रयासों में नेपाल और श्रीलंका के नागरिक भी शामिल होंगे।"

दूतावास ने आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किए हैं और नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को टेलीग्राम या निर्दिष्ट आपातकालीन लाइनों +989010144557, +989128109115, और +989128109109 के माध्यम से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है।

⚠️

On request of the Governments of Nepal and Sri Lanka, the Indian Embassy’s evacuation efforts in Iran will also cover Citizens of Nepal and Sri Lanka. https://t.co/eHIOhmNN7M