बिहार में नई सरकार के बनते ही शुरू हुआ ऑपरेशन बुलडोजर, कई शहरों में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर

पटना: बिहार में नी सरकार बनते ही प्रशासन सख्त एक्शन में आ गया है। बिहार में भी बुलडोजर एक्शन दिखाई देने लगा है। इसके तहत समस्तीपुर समेत बिहार के करीब दर्जन भर शहरों में अवैध कब्जा हटाने का काम चल रहा है। सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, लखीसराय और बिहारशरीफ जैसे शहरों में बुलडोजर सड़कों पर आ चुका है। बड़ी संख्या में कच्चे और पक्के कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। इस दौरान लोगों के साथ कई जगहों पर प्रशासन की झड़प होने की भी सूचना है। सरकार बनने के बाद इस की शुरुआत समस्तीपुर से हुई। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से सटे माल गोदाम चौक के पास अतिक्रमण को खाली कराया गया।

इस ऑपरेशन में रेलवे सुरक्षा बल, रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवान शामिल थे। इस दौरान अतिक्रमणकारियों से पुलिसकर्मियों की बकझक हुई। यहां लोगों ने प्रशासन से विकल्प खोजने के लिए कुछ समय मांगा। प्रशासन ने 10 दिनों की मोहलत दी है। इसी तरह लखीसराय शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान रविवार को भी जारी है। इस दौरान प्रशासन की ओर से बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई जगहों पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण को हटाया गया, तो कही करकट को भी हटाया गया। डीएम मिथिलेश मिश्र व एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई थी।

एडीएम नीरज कुमार व एसडीएम प्रभाकर कुमार ने मोर्चा संभाला और नगर परिषद कर्मियों व पुलिस कर्मियों के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। प्रशासनिक टीम सुबह से ही बुलडोजर व तकनीकी कर्मचारियों के साथ शहीद द्वार से अभियान की शुरुआत की, जो पचना रोड तक लगभग तीन घंटे तक जारी रहा। अभियान के दौरान दुकानों के सामने अवैध रूप से बढ़ाये गये टीन शेड, अतिक्रमित निर्माण तथा सड़क पर किये गये अवरोधों को हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर पुनः बुलडोजर चलाकर संरचनाएं हटाई जाएंगी तथा अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जायेगा। सीतामढ़ी नगर निगम एवं यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान में स्वच्छता पदाधिकारी गौतम कुमार, टाउन प्लानर राहुल कुमार एवं यातायात थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार समेत टैक्स दारोगा कालिका नंदन प्रसाद के अलावा एक जेसीबी, दो ट्रैक्टर व 20 मजदूर शामिल हुए। दूसरे दिन गौशाला चौक से अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान गौशाला चौक से पुनौरा धाम मंदिर द्वार तक सड़क पर किये गये अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटा दिया गया। दूसरे दिन भी कई अतिक्रमणकारियों के लाखों के सामान जब्त किये गए। कई अतिक्रमणकारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई और उनसे करीब 9500 रुपये बतौर जुर्माने के रूप में वसूले गए। दानापुर में भी नगर परिषद प्रशासन ने हाथी खाना मोड़ से सगुना मोड़ तक अतिक्रमण हटाया। घंटों चले अभियान में बुलडोजर से झोंपड़ियों व गुमटी को ध्वस्त किया गया है। अतिक्रमणकारियों से 4800 रुपये जुर्माना वसूला गया है।

अभियान नप के प्रशिक्षु आईएएस विग्नेश टीए व नगर परिषद इओ (व्यवस्था) रवि कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। उधर, भागलपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की और अतिक्रमणकारियों से 13,500 रुपये जुर्माना राशि भी वसूल किया है। अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि निगम कार्यालय से तिलकामांझी, जीरोमाइल, सैंडिस कंपाउंड के सामने से घंटाघर, स्टेशन चौक, एमपी द्विवेदी रोड, नया बाजार से आदमपुर तक सड़क किनारे से अतिक्रमणकारियों को हटाने का काम किया गया। इस दौरान दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की भी चेतावनी दी गई। इसी तरह पटना से सटे दुल्हिन बाजार में भी अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। ऐसे में लोग यह कहने लगे हैं कि लगता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां भी बुलडोजर भेज दिया है।

