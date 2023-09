One 0Nation, One Election: "लोकसभा और राज्यों का विधानसभा चुनाव एकसाथ कराना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है", राहुल गांधी ने कहा

Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर घेरा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार राज्यों का संघ और देश लोकतंत्र के लिए हमले के समान है लोकसभा चुनाव और राज्यों का विधानसभा चुनाव एकसाथ कराना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश में लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार राज्यों का संघ और देश लोकतंत्र के लिए हमले के समान है।

राहुल गांध ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, "इंडिया यानी भारत, राज्यों का एक संघ है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार सभी राज्यों के संघ और देश पर हमला है।"

INDIA, that is Bharat, is a Union of States.



The idea of ‘one nation, one election’ is an attack on the 🇮🇳 Union and all its States.