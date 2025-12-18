श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350 वें शहीदी दिवस पर सीएम सैनी ने विधानसभा सत्र को किया संबोधित
December 18, 2025
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विधानसभा सत्र के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350 वें शहीदी दिवस के सरकारी प्रस्ताव पर संबोधन
अगस्त 2025 में इसी महान सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें बलिदान दिवस को मनाने का सर्व समिति से लिया गया संकल्प, श्री गुरु तेग़ बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक देश में सत्ता धर्म के लिए स्वयं को न्योछावर किया। लेकिन कभी अन्याय या अधर्म के आगे कभी झुके नहीं, सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर समूचे प्रदेश में आयोजित किए अनेक कार्यक्रम- मुख्यमंत्री, 3 नवंबर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाकर गुरु जी का शहीदी दिवस मनाने के संबंध में ली गई आम राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को विशाल समागम में पहुंचकर गुरुजी को नमन किया, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचकर महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र और भगवान श्रीकृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर पंचजन्य स्मारक का भी लोकार्पण किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी अनुभव केंद्र की प्रशंसा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्का डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक की जारी। प्रदेश में 350 रक्त दान शिविर और स्कूलों में निबंध और कहानी प्रतियोगिताएं की गई आयोजित, इन रक्तदान शिविर में 23 हज़ार से अधिक यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ और विभिन्न प्रतियोगिताओं में साढ़े तीन लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का लिया गया निर्णय। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया, करनाल में आयोजित हिन्द की चादर मैराथन में लगभग 80, हज़ार से अधिक धावकों ने भाग लिया, बड़खालसा में दादा कुशाल सिंह दहिया जी के बलिदान स्थल पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उस वीर नायक को नमन किया गया।
उन्होंने गुरुजी के शीश को श्री आनंदपुर साहिब पहुँचाने के लिए अपने शीश का बलिदान दिया , इसी तरह विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जैता ज़ी, भाई दयाला जी,भाई सती दास जी और भाई मति दास जी के अद्वितीय बलिदान को स्मरण कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। यमुनानगर जिला के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन विकसित करने का निर्णय किया। यमुनानगर के किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की भी की गई घोषणा, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लेने के लिए सभी हरियाणावासियों, सामाजिक संगठनों। सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद, पौने तीन करोड़ हरियाणावासियों की तरफ़ से और इस महान सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। मुख्यमंत्री ने सदन के सम्मुख प्रदेश के लोगों की ओर से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का किया अनुरोध, सदन में सर्वसम्मति से पास किया गया सरकारी प्रस्ताव।