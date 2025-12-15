सुशासन दिवस पर पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, 232 करोड़ रूपए खर्च कर 65 एकड़ में बनाया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल

सुशासन दिवस पर पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, 232 करोड़ रूपए खर्च कर 65 एकड़ में बनाया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल
By राजेंद्र कुमार | Updated: December 15, 2025 15:56 IST2025-12-15T15:55:55+5:302025-12-15T15:56:03+5:30
लखनऊ की वसंत कुंज योजना में बने कमल के आकार वाले राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के साक्षी करीब डेढ़ लाख लोग होंगे.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 232 करोड़ रूपए खर्च कर 65 एकड़ में बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे. लखनऊ की वसंत कुंज योजना में बने कमल के आकार वाले राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के साक्षी करीब डेढ़ लाख लोग होंगे. हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है.
ऐसे में अब 25 दिसंबर को होने वाला लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश भर से लोगों को लाने के लिए रोडवेज की करीब 2,500 बसों का इंतजाम किया गया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं का लोकार्पण भी करेंगे. इन प्रतिमाओं के निर्माण पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च हुए है.
पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को देख रहे सीएम योगी
फिलहाल राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं. मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ खुद आयोजन की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के वीसी प्रथमेश कुमार प्रेरणा स्थल पर ही अस्थायी कार्यालय बनाकर वहां आयोजन के लिए बनाए जा रहे विशाल पंडाल का कार्य देख रहे हैं. एक सप्ताह से यह पंडाल बनाया जा रहा है. अभी इसका ढांचा ही बनकर तैयार हुआ है. एक दो दोनों में इस पर वाटरप्रूफ तिरपाल लगाया जाएगा. कार्यक्रम स्थल पर जिस विशाल मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे उसे भी सजाया जा रहा है. यहां के म्यूजियम ब्लॉक के समीप एक स्थायी मंच है, जिसके सामने की डी में 3000 लोगों की क्षमता का एम्फीथिएटर है. इस एम्फीथिएटर में वीआईपी बैठेंगे.
राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिन तीन महापुरुषों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे उन पर प्रोजेक्शन लाइटें लगाई जा रही हैं। इससे रात के समय देखने पर प्रतिमाएं हर दिन अलग-अलग रंग के कपड़े पहने दिखेंगी. यह तीनों प्रतिमाएं कांस्य की हैं. हर प्रतिमा की ऊंचाई 65 फीट है. इन तीनों महापुरुषों के जीवन यात्रा से जुड़े संस्मरणों को संजोने के लिए यहां पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है. इस म्यूजियम की भी फिनिशिंग का काम ज़ोरशोर से किया जा रहा है.
हेलीकॉप्टर से प्रेरणा स्थल आएंगे पीएम :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को दिल्ली से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आएंगे. फिर वहां से वह हेलीकॉप्टर से प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे. इसके चलते प्रेरणा स्थल पर तीन हेलीपैड बनाए गए हैं. प्रधानमंत्री के हेलीकाप्टर से आने का कारण अब सड़क मार्ग को बंद नहीं करना हो, जिसके चलते शहर के लोगों को आयोजन के दौरान आवागमन में राहत रहेगी.
इस आयोजन में आने वाले लोगों के लिए खाने-पीने का इंतजाम भी किया जा रहा. इसके लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. इस आयोजन की तैयारी में जुटे अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश भर से इस आयोजन में रोडवेज की 2500 बसों से लोगों को लाया जाएगा. लखनऊ मंडल के जिलों से रोडवेज की 400 बसों से करीब 25,000 लोगों को वसंत कुंज स्थित आयोजन स्थल पर लाया जाएगा.
राष्ट्र प्रेरणा स्थल की खासियत :
- राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में बनाया बना है
- इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था
- इसके निर्माण पर 232 करोड़ रुपए खर्च हुए है
- भाजपा के तीन महापुरुषों की 65 फीट ऊंची प्रतिमा लगी
- इन तीन प्रतिमाओं के निर्माण में 21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं
- यहां 3000 लोगों की क्षमता का एक एम्फीथिएटर बना है
- यहां 2 लाख लोगों की क्षमता वाला मैदान भी है
- इसमें 6300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना है म्यूजियम ब्लॉक
- यहां मंच के पीछे वीआईपी और वीआईपी के लिए सेफ हाउस भी बने हैं.