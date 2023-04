एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कंसा तंज, बोलीं- "ये देखना दर्दनाक है..."

Highlights मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे और फड़नवीस ने रामलला के रविवार को किए दर्शन सीएम शिंदे के रामलला दर्शन पर उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने साधा निशाना प्रियंका का कहना वह एक भक्त के रूप में नहीं एक राजनेता के रूप में गए जो पीड़ादायक है

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने पर राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है।

शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाश शिंदे पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों को 'भक्त' के रूप में प्रणाम करना चाहिए था न कि राजनीतिक पर्यटक' के रूप में।

Those visiting Ayodhya for Ram Lalla darshan should do so as devotees and not as political tourists. Painful to watch the holy place being used to try building their non existent narrative. BTW, the only narrative that fits them perfectly is that of traitors, nothing else.