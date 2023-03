जम्मू-कश्मीर: भर्ती प्रक्रिया को लेकर LG मनोज सिन्हा की NC-PDP की आलोचना पर उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बात

Highlights उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि यह लोगों का दिल और दिमाग जीतने का तरीका नहीं है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम कभी समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार लोगों के मुद्दों को हल करने की कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।

जम्मू: नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्यपाल मनोज सिन्हा की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी।

Nobody is advocating that hardcore militants should be given Govt jobs but it is also wrong to punish somebody just because they have the misfortune of being related to a terrorist. This is not the way to win the hearts & minds of people & this is not something that we will ever…

उन्होंने कहा, "कोई भी इस बात की वकालत नहीं कर रहा है कि कट्टर उग्रवादियों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, लेकिन यह भी गलत है कि किसी को सिर्फ इसलिए दंडित किया जाए क्योंकि उनका एक आतंकवादी से संबंध होने का दुर्भाग्य है। यह लोगों का दिल और दिमाग जीतने का तरीका नहीं है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम कभी समर्थन करेंगे।"

This Govt is not at all trying to resolve the issues of the people. We want inquiry into who brought Aptech here and where did the fraud take place. The youth should be reassured that their future won't be toyed with: National Conference leader Omar Abdullah on paper leak case

पेपर लीक मामले पर बोलते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, "यह सरकार लोगों के मुद्दों को हल करने की कोशिश नहीं कर रही है। हम इस बात की जांच चाहते हैं कि एप्टेक को यहां कौन लाया और कहां धोखाधड़ी हुई। युवाओं को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।"

How can we expect a govt that doesn't know the difference between an actual officer at the PMO and an imposter, to resolve our actual issues?: National Conference leader and former J&K CM Omar Abdullah in Jammu

वहीं, कॉनमैन किरण पटेल पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "आपने देखा होगा कि एक आदमी (किरण पटेल) यहां आया और यहां सरकार को बताया कि वह पीएमओ में काम करता है, उन्होंने पता लगाने की कोशिश तक नहीं की...हमारे एक सहयोगी हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, जिन्होंने हमलों का सामना किया और हाथ जोड़कर गुजारिश करने पर भी नहीं मिलती एस्कॉर्ट गाड़ी...चुनी हुई सरकार और ऊपर से थोपी गई सरकार में यही फर्क है।"

उन्होंने ये भी कहा कि हम एक ऐसी सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे वास्तविक मुद्दों को हल करने के लिए पीएमओ में एक वास्तविक अधिकारी और एक ढोंगी के बीच अंतर नहीं जानती है?

Web Title: Omar Abdullah on Manoj Sinha criticism for NC PDP over recruitment process in the UT