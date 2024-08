Manu Bhaker: ओलंपिक पदक ने बदल दी मनु भाकर की जिंदगी, करोड़ों की डील लेकर दरवाजे पर खड़े हैं बड़े ब्रांड, 6 गुना बढ़ गई वैल्यू

Highlights मनु भाकर एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच चुकी हैं मनु की इस उपलब्धि का फायदा बड़े ब्रांड्स भी उठाना चाहते हैं मनु को विज्ञापन के लिए करोड़ों के ऑफर मिलने शुरु हो गए हैं

Olympic Games Paris 2024: युवा निशानेबाज मनु भाकर एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक में पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता था। इसके बाद सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत को पेरिस खेलों में दूसरा कांस्य पदक दिलाया। मनु और सरबजोत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कोरिया के ली वोन्हो और ओ ये जिन को 16 . 10 से हराकर देश को दूसरा पदक दिलाया। ओलंपिक में दो पदक जीतने के बाद अब मनु देश भर में पहचान बना चुकी हैं। मनु की इस उपलब्धि का फायदा बड़े ब्रांड्स भी उठाना चाहते हैं। यही कारण है कि मनु को विज्ञापन के लिए करोड़ों के ऑफर मिलने शुरु हो गए हैं।

मनु का प्रबंधन करने वाली एजेंसी आईओएस स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के पास ऑफर की बाढ़ आ गई है। कई ब्रांड्स तो बिना किसी सहमति के ही मनु की तस्वीर का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। आईओएस स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के अनुसार लगभग 150-200 ब्रांड हैं जिन्होंने ऐसा किया है। एजेंसी ने लगभग 50 कानूनी नोटिस भी भेजे हैं।

Extremely humbled by the support and wishes that have been pouring in. This is something that I've always dreamt of. Proud to perform at the biggest stage for my country 🇮🇳 ❤️ pic.twitter.com/8U6sHOLulR