ओडिशा: डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस के कोच में अचानक निकलने लगा धुआं, यात्रियों में मचा हड़कंप

Highlights डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस के कोच से निकला धुआं ब्रेक बाइंडिंग के कारण हुआ हादसा किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं

ब्रह्मपुर: ओडिशा में मंगलवार को ब्रह्मपुर स्टेशन के पास डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस के एक कोच में अचानक धुआं निकलने लगा। इस धुएं को देख ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी का माहौल हो गया। कई यात्री खिड़कियों से कूद कर बाहर भागने लगे।

इस घटना पर रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना "ब्रेक बाइंडिंग" के कारण हुई क्योंकि एक बोरी कोच के पहिये में फंस गई थी, बोरी को हटा दिया गया और अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग बुझा दी गई।

उन्होंने बताया कि धुआं किसी दुर्घटना के कारण नहीं बल्कि एक कोच के पहिए में एक बोरी फंस जाने के कारण ब्रेक बाइंडिंग के कारण निकला था। हमने पहिये से बोरी हटा दी है और अग्निशामक यंत्र का भी उपयोग किया है। ट्रेन करीब 15-30 मिनट तक रुकी रही।

रेलवे अधिकारी बसंत कुमार सत्पथी ने कहा, ''ब्रह्मपुर स्टेशन पर गहन जांच की जाएगी।''

हालांकि, इस हादसे के कारण कुछ समय के लिए यात्रियों में हड़कंप मच गया और लोग ट्रेन कोच से उतर कर भागने लगे। मगर बाद में शांति का माहौल हो गया।

Smoke seen in Dibrugarh-Kanyakumari Vivek Express coach in Odisha



Read @ANI Story | https://t.co/s47cfvTnWP#Smoke#Dibrugarh#Kanyakumari#VivekExpress#Odishapic.twitter.com/eFa2NEiOhn