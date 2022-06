वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मिले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, देखें वीडियो

Highlights वेटिकन सिटी में श्रद्धेय पोप फ्रांसिस से मुलाकात बेहद खुशी की बात है। नवीन पटनायक विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के निमंत्रण पर इटली में हैं। खाद्य सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ओडिशा की परिवर्तनकारी पहलों को साझा करेंगे।

भुवनेश्वरः ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। पटनायक और पोप के बीच इस बैठक में पटनायक के साथ उनके निजी सचिव वी के पांडियन भी मौजूद थे। पटनायक ने यह मुलाकात इटली की अपनी यात्रा के तीसरे दिन की।

भुवनेश्वर स्थित पटनायक के कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ओडिशा के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री ने कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप को एक 'पटचित्र' पेंटिंग भेंट की और उनका आशीर्वाद मांगा। पटनायक ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया, ‘‘वेटिकन सिटी में श्रद्धेय पोप फ्रांसिस से मुलाकात बेहद खुशी की बात है।

Odisha CM Naveen Patnaik met with Pope Francis, the head of Catholic Church in Vatican City, this morning. "What an honour to meet you, we have millions of Roman Catholics in our country India," CM said



