मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की स्वास्थ्य मंत्री नबा दास पर हुए जानलेवा हमले की निंदा, क्राइम ब्रांच को दिया जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश

Highlights सीएम ने निजी अस्पताल में नबा दास से मुलाकात की, जहां उनका इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री ने क्राइम ब्रांच को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पर एक एएसआई ने कथित तौर पर गोली चलाई

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नबा दास पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने निजी अस्पताल में उनसे मुलाकात की, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने क्राइम ब्रांच को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। रविवार को राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को झारसुगुड़ा जिले में एक एएसआई ने कथित तौर पर गोली मार दी।

यह घटना जिले के ब्रजराजनगर शहर में अपराह्न करीब एक बजे के आसपास उस समय हुई, जब दास एक बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ब्रजराजनगर के एसडीपीओ गुप्तेश्वर भोई ने संवाददाताओं को बताया, “सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) गोपाल दास ने मंत्री पर गोली चला दी। घटना में मंत्री घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।”

Bhubaneswar | Odisha CM Naveen Patnaik condemns the attack on State Health Minister Naba Das.



He visited him at the private hospital where he is under medical treatment



CM has directed Crime Branch to take up the investigation in the case. pic.twitter.com/74lrwrP1Qo