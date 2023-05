पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक- तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं

Highlights ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को तीसरे मोर्चे की संभावना को खारिज कर दिया। नवीन पटनायक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं पीएम से मिला और हमने उड़ीसा की मांग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

नई दिल्ली: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को तीसरे मोर्चे की संभावना को खारिज कर दिया। नवीन पटनायक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पीएम से मुलाकात के बाद पटनायक ने कहा, "जहां तक ​​मेरा संबंध है, तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है।"

#WATCH | Delhi: There is no possibility of a Third front as far as I am concerned: Odisha CM Naveen Patnaik after his meeting with PM Narendra Modi pic.twitter.com/dRr1fxsiYm

पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात पर पटनायक ने कहा कि उन्होंने पुरी में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित ओडिशा की मांग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "मैं पीएम से मिला और हमने उड़ीसा की मांग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मैंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बात की थी जिसे हमें पुरी में स्थापित करना है, भुवनेश्वर में अब बहुत अधिक ट्रैफिक हो रहा है इसलिए हम एक विस्तार चाहते हैं।"

Delhi | I met the PM and we discussed issues related to Orissa’s demand. I spoke for the International Airport that we have to set up in Puri, Bhubaneswar is getting too much traffic now that’s why we want an expansion. The PM said that he will definitely help in every way… pic.twitter.com/49bglGTbWe