Odisha accident: कृपया सीबीआई जांच पूरी होने का इंतजार करें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- सच सामने आना जरूरी

Highlights रसंचार पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ सुरक्षा अभ्यास (ड्रिल) पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस के अधिकतर डिब्बे पटरी से उतर गए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं।

Odisha accident:ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के कारणों के सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘‘कृपया सीबीआई जांच पूरी होने का इंतजार करें।’’ सच सामने आना जरूरी है। वैष्णव ने मंगलवार को ओडिशा के बाहानगा का दौरा किया था, जहां हाल में तीन ट्रेन से जुड़ी दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हो गई थी।

Truth needs to come out: Railway Minister Ashwini Vaishnaw on reason for Odisha accident