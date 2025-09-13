Odisha: छात्रावास में सो रहे 8 छात्रों की आंखों पर सहपाठियों ने डाला फेविक्विक, अस्पताल में भर्ती

भुवनेश्वर: ओडिशा के कंधमाल जिले के एक स्कूल के आठ छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जब उनके कुछ साथी छात्रों ने कथित तौर पर सोते समय उनकी आँखों में फेविक्विक डाल दिया। यह चौंकाने वाली घटना गुरुवार रात कंधमाल के फ़िरिंगिया ब्लॉक के सालगुडा स्थित सेबाश्रम स्कूल के छात्रावास में हुई।

फ़ेविक्विक, जो एक तेज़ चिपकने वाला पदार्थ है, के कारण पीड़ित अपनी आँखें नहीं खोल पा रहे थे। पीड़ितों को पहले गोछापाड़ा अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें आगे के इलाज के लिए फूलबनी के ज़िला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया।

एक छात्र को छुट्टी दे दी गई है, जबकि सात अन्य निगरानी में हैं। डॉक्टरों के अनुसार, फ़ेविक्विक से उनकी आँखों को नुकसान पहुँचा था, लेकिन समय पर इलाज से उन्हें और ज़्यादा नुकसान से बचाया जा सका। घटना के बाद मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ज़िला प्रशासन ने सेबाश्रम स्कूल के प्रधानाध्यापक मनोरंजन साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जाँच ​​से यह पता चलेगा कि छात्रावास के अंदर यह घटना कैसे हुई और छात्रों ने परिसर के अंदर चिपकने वाला पदार्थ कैसे हासिल किया। वार्डन और अधीक्षक सहित स्कूल स्टाफ की भूमिका की भी जाँच की जाएगी।

Web Title: Odisha: 8 students sleeping in hostel were admitted to hospital after their classmates poured feviquick on their eyes