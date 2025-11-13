नुआपाड़ा विधानसभा सीट उपचुनावः 14 नवंबर को 14 प्रत्याशी में टक्कर?, भाजपा, बीजद और कांग्रेस में मुकाबला

Highlights Nuapada Assembly seat by-election: Nuapada Assembly seat by-election: Nuapada Assembly seat by-election:

Nuapada: ओडिशा विधानसभा की नुआपाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना 14 नवंबर को सुबह आठ बजे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) सह नुआपाड़ा कलेक्टर मधुसूदन दास ने बताया कि मतगणना सुबह आठ बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी, इसके बाद सुबह 8.30 बजे 14 टेबलों पर ईवीएम के जरिये डाले गए मतों की गिनती शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इस सीट पर कुल 26 चरण में मतगणना होगी।

अधिकारी ने बताया कि 2,54,497 पंजीकृत मतदाताओं में से 1,03,817 पुरुष, 1,08,563 महिला और पांच ट्रांसजेंडर सहित 2,12,385 मतदाताओं ने 11 नवंबर को उपचुनाव में 358 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दास ने बताया कि मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान आंतरिक घेरे में रहेंगे।

जबकि राज्य सशस्त्र पुलिस मध्य स्तर पर मतगणना केंद्र की सुरक्षा करेगी और जिला पुलिस को बाहरी घेरे में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीईओ ने बताया कि 11 नवंबर को मतदान पूरा होने के बाद सभी ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को सुरक्षित रूप से नेशनल कॉलेज, नुआपाड़ा स्थित स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया, जो अब चौबीसों घंटे निगरानी में है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दिये गए दिशानिर्देशों के तहत पाांच यादृच्छिक रूप से चुने गए मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के परिणामों से मिलान किया जाएगा। डीईओ ने बताया कि उम्मीदवारों के मतगणना एजेंट और मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी मौजूद रहेंगे और हर चरण के बाद हर दौर के परिणाम सार्वजनिक रूप से साझा किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पूरी मतगणना प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और इसकी वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आर एस गोपालन ने एक बयान में कहा कि नुआपाड़ा उपचुनाव में 83.45 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया जो एक अनूठी उपलब्धि है।

उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को देशभर में आठ विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए जिनमें सबसे अधिक मतदान नुआपाड़ा में हुआ। गोपालन ने बताया कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है, जो एक स्वस्थ समाज और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों का संकेत है। इस सीट के लिए मैदान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के प्रत्याशी सहित 14 दावेदार हैं।

नुआपाड़ा उपचुनाव बीजद विधायक राजेंद्र ढोलकिया के 8 सितंबर को निधन के कारण आवश्यक हो गया था। नुआपाड़ा में बीजू जनता दल (बीजद) विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र ढोलकिया के निधन के कारण उपचुनाव कराना पड़ा। इस उपचुनाव में ढोलकिया के बेटे जय भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जबकि बीजद ने अपनी महिला शाखा की प्रमुख स्नेहांगिनी छुरिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने वरिष्ठ आदिवासी नेता घासीराम माझी को उम्मीदवार बनाया है। कई अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

