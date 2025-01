खुशखबरी! अब दिल्ली से मेरठ मिनटों में पहुंचेंगे यात्री, 'नमो भारत रेल' आज से शुरू; जानें किराया

Namo Bharat: दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब मेरठ की दूरी घंटों में नहीं मिनटों में पूरी की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच 13 किलोमीटर लंबे मार्ग का उद्घाटन करेंगे, जो गाजियाबाद के रास्ते राजधानी और मेरठ के बीच की यात्रा को चिह्नित करेगा, जिसमें केवल 40 मिनट लगेंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को दोपहर करीब 12:15 बजे दिल्ली में ₹12,200 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।"

यह नया शुभारंभ राजधानी दिल्ली में पहली नमो भारत कनेक्टिविटी को भी चिह्नित करेगा।

पीएमओ की विज्ञप्ति में कहा गया है, "इससे दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगी और लाखों लोगों को बेजोड़ सुरक्षा और विश्वसनीयता के साथ-साथ हाई-स्पीड और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा।" साहिबाबाद पहला स्टेशन है, और मेरठ दिल्ली-मेरठ रैपिड रूट पर आखिरी स्टेशन है। मेरठ मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 42 किलोमीटर के रूट पर वर्तमान में नौ परिचालन स्टेशन हैं। इसके जुड़ने से इसकी पहुंच 55 किलोमीटर और दो और स्टेशन तक बढ़ जाएगी।

