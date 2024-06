Modi 3.0 Update: नरेंद्र मोदी अब 8 जून को नहीं, बल्कि इस तारीख को लेंगे 'प्रधानमंत्री' पद की शपथ- रिपोर्ट

Highlights अब नरेंद्र मोदी इस तारीख को प्रधानमंत्री की लेंगे शपथ इस बात की जानकारी मीडिया एजेंसी के जरिए सामने आ रही है यह निर्णय ज्योतिषी परामर्श के बाद लिया गया

Modi 3.0 Update: नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के गठन को लेकर खबर आ रही है कि अब शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की जगह 9 जून, 2024 को होने जा रहा है। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से सामने आई है। हालांकि, बुधवार को ये पता चला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ 8 जून को लेंगे। लेकिन, रिपोर्ट कह रही है कि यह बदलाव ज्योतिषीय परामर्श के बाद किया गया है।

इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नरेंद्र मोदी अपनी नई कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ 8 जून की शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एनडीए गठबंधन के प्रमुख नेताओं समेत दुनिया के कई नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद भी जताई गई थी।

ये वैश्विक लीडर्स शपथ ग्रहण का होंगे हिस्सा

बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना और नेपाल पीएम पुष्प कमल दहल के प्रोग्राम में शामिल होने की खबर पुख्ता हो गई है। दोनों नेताओं ने पहले 18वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रदर्शन के लिए मोदी को बधाई दी थी।

PM Narendra Modi's swearing-in ceremony may take place on 9th June at 6 pm. It was earlier scheduled for 8th June, official confirmation on the final date is awaited: Sources



