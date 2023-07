उत्तर भारत बारिश और बाढ़ः सात से 15 जुलाई के बीच 600 से अधिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित, रेलवे ने कहा- 406 यात्री ट्रेनें रद्द, 500 यात्री ट्रेन की सेवाएं पर असर

Highlights चार दिन तक बंद रही प्रगति मैदान सुरंग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। प्रगति मैदान सहित आसपास की सड़कों पर जाम लग गया।

नई दिल्लीःउत्तर भारत में बाढ़ और बारिश ने बुरा हाल कर दिया। करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। करोड़ों लोग प्रभावित हैं और सैकड़ों लोग की मौत हो गई है। कई दिनों से भारी बारिश के कारण उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में हालत बद से बदतर हो गया है।

बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में हाल बहुत ही खराब है। इस बीच रेलवे ने कहा कि पटरियों पर जलभराव के कारण सात जुलाई से 15 जुलाई के बीच 600 से अधिक मेल/एक्सप्रेस ट्रेन, 500 यात्री ट्रेन की सेवाएं प्रभावित हैं और लगभग 300 मेल/एक्सप्रेस ट्रेन, 406 यात्री ट्रेनें रद्द की गईं।

