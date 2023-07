North India Rain Updates: उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश जारी, 25 लोगों की मौत और कई नदियां उफान पर, शहरों, कस्बों में सड़कें और आवासीय क्षेत्र पानी में डूबे, देखें वीडियो

Highlights NDRF की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में कहा कि मेरी कल गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात हुई। कई शहरों और कस्बों में सड़कें तथा आवासीय क्षेत्र घुटनों तक पानी में डूब गए।

North India Delhi-NCR Rain Updates: उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। 25 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा के करनाल के कई गांवों में यमुना नदी का पानी घुस गया। NDRF की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

#WATCH | Karnal, Haryana: Water of Yamuna River entered several villages of Indri. Roads closed, SDRF team on the spot and rescue operation underway pic.twitter.com/lF7ssL1olJ — ANI (@ANI) July 10, 2023

पंजाब में बारिश से बनी स्थिति पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में कहा कि मेरी कल गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात हुई। उन्होंने बाढ़ की स्थिति के बारे में पूछा तो हमने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और जरूरत पड़ने पर हम उनसे संपर्क करेंगे।

#WATCH | Chandigarh | A large portion of the road near sector 17/22 dividing road caved in after a huge tree fell due to incessant rainfall. pic.twitter.com/HYX3SluVlN — ANI (@ANI) July 10, 2023

पटियाला से सूचना है कि वहां नदी खतरे के स्तर तक पहुंच गई है, वैसे ही घग्गर दरिया भी खतरे के निशान के करीब है। अगर जरूरत पड़ी तो NDRF की टीमें तैयार हैं और सेना ने भी कई स्थानों पर अपने शिविर लगाए हैं। दिल्ली में यमुना सहित देश के उत्तरी क्षेत्र में कई नदियां उफान पर हैं। कई शहरों और कस्बों में सड़कें तथा आवासीय क्षेत्र घुटनों तक पानी में डूब गए।

#WATCH | "The whole area is inundated, we're sending medical team also along with rescue team to help the people of villages who're stranded. We are also sending packed foods and arrangements are being made for water and milk...": Aastha Garg, BDPO (Block Development and… https://t.co/GAn6mzJ1q3pic.twitter.com/ttTG7zi1o2 — ANI (@ANI) July 10, 2023

हिमाचल प्रदेश के आईएमडी निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि पिछले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 200MM बारिश हुई है। 10 जिलों में रिकार्ड स्तर पर बारिश हुई है। आज सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल से बारिश में काफी कमी आ जाएगी। 2-3 दिन मानसून कमजोर रहेगा।

#WATCH | Mohali, Punjab: I spoke with Home Minister Amit Shah yesterday. He enquired about the flood situation and we explained that the situation is currently under control and that we will reach out to him if there is a need. We have information from Patiala where the river has… pic.twitter.com/7RmgO2iK07 — ANI (@ANI) July 10, 2023

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। यमुना में खतरे का निशान 204.50 मीटर है और दोपहर 1 बजे तक यमुना का जलस्तर 204.63 मीटर दर्ज किया गया। दोपहर एक बजे 1,90,837 क्यूसेक पानी हथिनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया है।

SP सौम्या सांबशिवन ने कहा कि यहां सभी नदियां उफान पर हैं, बहुत ज्यादा उग्र स्थिति है। कई इमारतें, पुल जलमग्न हो चुके हैं। जहां-जहां लोगों को खतरा है वहां से हमने उन्हें निकाला है। अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने की प्रक्रिया जारी है। यहां सभी नदियां उफान पर हैं, बहुत ज्यादा उग्र स्थिति है। कई इमारतें, पुल जलमग्न हो चुके हैं। जहां-जहां लोगों को खतरा है वहां से हमने उन्हें निकाला है।

#WATCH | Delhi | River Yamuna has crossed warning level. At 1 pm, water level of the river recorded at 204.63 m. At 1 pm, 1,90,837 cusecs of water released from Hathinikund barrage into Yamuna pic.twitter.com/644xxOHYjv — ANI (@ANI) July 10, 2023

अधिकारियों ने पर्यटकों से मौसम में सुधार के बाद यात्रा की योजना बनाने को कहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली तथा अन्य स्थानों के लोगों द्वारा जलमग्न सड़कों पर कागज की नावों की तरह तैरते वाहन, आवासीय क्षेत्रों में गंदा पानी घुसने, उफनती नदियों और भूमि के धंसने के कारण तटों पर डूबे हुए मंदिर और अन्य संरचनाओं की तस्वीरें ऑनलाइन साझा की गईं।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि दिल्ली में अधिकारियों ने यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर चेतावनी दी है। राष्ट्रीय राजधानी में 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई।

