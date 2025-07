'मुंबई को महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता, जो भी करेगा हम उनके टुकड़े करेंगे', मीडिया के सवाल पर बोले उद्धव ठाकरे | VIDEO

मुंबई: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दल की कड़ी आलोचना की है और उन पर मुंबई के महत्व को कम करने और प्रमुख उद्योगों को गुजरात स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। ठाकरे ने तीखे शब्दों में कहा, "हम 'तोड़ने की भाषा' नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुंबई धीरे-धीरे अपना महत्व खो रही है।"

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुंबई के उद्योगों और वित्तीय केंद्रों को गुजरात कौन ले गया? ये लोग। इसलिए, मुंबई को महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी करेगा, हम उनके टुकड़े करेंगे, मैं यह खुलकर कहता हूँ। लेकिन हम मुंबई के महत्व को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे।"

ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई की पहचान पर ज़ोर देते हुए कहा कि इसकी प्रमुखता कुछ राजनीतिक ताकतों को परेशान करती है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पूछा, "वे फिल्म उद्योग को कहाँ ले जा रहे थे? कौन कर रहा था? क्या मैं कर रहा था? क्या यह सच नहीं है? डायमंड मार्केट किसने छीन लिया?"

उन्होंने आगे बताया कि जहाँ मुंबई को एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना था, वहीं अहमदाबाद के लिए हाई-स्पीड बुलेट ट्रेनों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "लोग इसे खुलेआम देख सकते हैं। इसमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।"

