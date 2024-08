‘भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं’, तमिलनाडु के मंत्री शिवशंकर ने विवाद खड़ा किया विवाद

चेन्नई: तमिलनाडु के मंत्री एसएस शिवशंकर की भगवान राम के अस्तित्व पर विवादास्पद टिप्पणी ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। डीएमके नेता ने अरियालुर में चोल सम्राट राजेंद्र चोल की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा, "भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है।" मंत्री ने कहा, "हमें अपने महान शासक राजेंद्र चोल की जयंती मनानी चाहिए, जिन्होंने हमारी भूमि को गौरवान्वित किया। हमें उनका जन्मदिन मनाना चाहिए; अन्यथा, लोग ऐसी चीज मनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं जिसका उनसे कोई संबंध या सबूत नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह दिखाने के लिए कि राजेंद्र चोल जीवित हैं, उनके द्वारा निर्मित तालाब हैं, उनके द्वारा निर्मित मंदिर हैं, और उनका नाम लिपियों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों में उल्लेखित है। हमारे पास इसके लिए इतिहास और सबूत हैं, लेकिन भगवान राम के अस्तित्व का कोई सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है।" शिवशंकर ने कहा, "वे उन्हें (राम को) अवतार कहते हैं। अवतार पैदा नहीं हो सकता। यह हमें बरगलाने, हमारे इतिहास को छिपाने और दूसरे इतिहास को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जा रहा है।"

शिवशंकर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके के "भगवान श्री राम के प्रति अचानक जुनून" पर सवाल उठाया। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "पिछले हफ़्ते ही डीएमके के कानून मंत्री थिरु रघुपति ने घोषणा की थी कि भगवान श्री राम सामाजिक न्याय के सर्वोच्च चैंपियन, धर्मनिरपेक्षता के अग्रदूत और सभी के लिए समानता की घोषणा करने वाले व्यक्ति थे"।

There's no evidence or historical records to prove the existence of Lord Ram. We should avoid worshipping at Ram Mandir: Tamil Nadu Transport Minister S.S. Sivasankar



