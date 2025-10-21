WATCH: एशियाई युवा खेलों में भारतीय कबड्डी टीम ने भी पाकिस्तान को दिखाई औकात, न तो किया हैंडशेक, न ही दिखाई दया, बुरी तरह हराया

Asian Youth Games 2025:भारत के युवा कबड्डी सितारों ने तीसरे एशियाई युवा खेलों में अपने प्रदर्शन से न सिर्फ़ धूम मचाई, बल्कि विवादों का भी तड़का लगाया। पाकिस्तान को 81-26 से हराने के बाद, सबकी नज़र टॉस पर गई, जहाँ भारतीय कप्तान इशांत राठी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।

मैच से पहले के नाटकीय घटनाक्रम के बावजूद, भारतीय कबड्डी टीम ने कोर्ट पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे खेलों में उनकी शानदार शुरुआत और भी मज़बूत हुई। भारत ने इससे पहले बांग्लादेश (83-19) और श्रीलंका (89-16) को हराकर खुद को इस रिकॉर्ड से हराने वाली टीम साबित किया।

खेलों में भारत-पाकिस्तान के हालिया विवाद के अन्य उदाहरण

भारत-पाकिस्तान खेलों की दुनिया में, हाल ही में एक बात स्पष्ट हो गई है: हाथ मिलाने की सीमा बार-बार दोहराई जा रही है। "हाथ न मिलाने" का चलन एशिया कप के बाद से भारत-पाकिस्तान के खेल मुकाबलों में धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जब सूर्यकुमार यादव की क्रिकेट टीम ने ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 क्रिकेट विश्व कप के दौरान इस रुख को आगे बढ़ाया, और सीमा पार मुकाबलों में इसे बार-बार दोहराया। ये फ़ैसले हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए तनाव की पृष्ठभूमि में लिए जा रहे हैं, जिसमें पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 26 भारतीयों की जान चली गई, और ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है। 20 अक्टूबर को बहरीन में कबड्डी संघर्ष ने मौन विरोध की इसी कड़ी को आगे बढ़ाया।

2025 एशियाई युवा खेलों में भारत का कबड्डी में दबदबा

एशियाई युवा खेलों के इस संस्करण में पहली बार कबड्डी को शामिल किया गया है, जिसमें सात टीमें राउंड-रॉबिन प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत फिलहाल तीन मैचों में अपराजित रहकर तालिका में शीर्ष पर है, जबकि ईरान दूसरे स्थान पर है। अंतिम मुकाबला 23 अक्टूबर को होना है - लेकिन हाथ मिलाने से जुड़ा कोई विवाद सामने आएगा या नहीं, यह देखना बाकी है।

