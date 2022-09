नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर हमला, बोले- "हम काम करते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करते हैं, पता नहीं कुछ लोगों को पैसा कहां से मिलता है विज्ञापन करने का"

Highlights नीतीश कुमार एक बार फिर केंद्र की आलोचना करते हुए मुखर, लगाया झूठे विज्ञापन का आरोप नीतीश ने कहा, हम काम करते हैं लेकिन प्रचार के लिए पैसा नहीं है, दूसरों के पास पता नहीं कहां से आ जाता है वो तो दूसरों से जुड़ी खबरें नियंत्रित कर लेते हैं और वो कभी प्रकाशित भी ही नहीं पाती हैं

पटना:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर मोदी सरकार के लिए दिनों-दिन तल्ख होते जा रहे हैं। वो लगातार केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगातार हमला कर रहे हैं। भाजपा के साथ बिहार में सत्ता की साझेदारी खत्म करने के बाद नीतीश कुमार केंद्र की सबसे मुखर विरोधी के तौर पर उभरे हैं। यही कारण है कि वो कभी केंद्र के नीतियों के तो कभी उनकी कार्यशैली के आलोचना करने और उन्हें आरोपों के कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे हैं।

नीतीश कुमार ने पटना में केंद्र पर ताजा तंज करते हुए परोक्ष रूप से कहा, "हम बहुत काम करते हैं लेकिन हम उसका उतना प्रचार नहीं करते हैं। हमारे पास बेकार के कामों के लिए पैसा नहीं है। पता नहीं कुछ लोगों के पार इतने प्रचार के लिए पैसा कहां से मिल जाता है और वो खबरों को नियंत्रित कर लेते हैं कि दूसरों से जुड़ी खबरें कभी प्रकाशित ही नहीं होती हैं।"

Patna, Bihar | We do so much work but we don't do that much advertising. We don't have money for useless purposes. Don't know from where some people get money for so much advertising & to control the news that news related to others never gets published: CM Nitish Kumar pic.twitter.com/xohiqdKwdF