'नीतीश कुमार 7 जन्म में भी PM नहीं बनेंगे', JDU से इस्तीफा देने के बाद बोले आरसीपी सिंह

पटना:जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह (RCP Singh) ने पार्टी से इस्तीफे के बाद सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा है। इस मामले में उनसे बात करते हुए जब पत्रकारों ने पूछा की क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? इस पर बोलते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि इस जन्म की बात छोड़ो, वे अगले सात जन्म में पीएम नहीं बन पाएंगे।

पद छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार और पार्टी पर कई आरोप भी लगाए और कहा है कि मुझ पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का झूठा आरोप लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद उनके पास विकल्प खुले है।

