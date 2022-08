बिहार: विधानसभा में 24 अगस्त को होगा बिहार की नई सरकार का बहुमत परीक्षण

Highlights 24 अगस्त को होगा बिहार की नई सरकार का बहुमत परीक्षण नीतीश का दावा, उनके साथ 160 विधायक हैं नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव

पटना: बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ राजद के साथ नई सरकार बनाई है। नीतीश कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब नई सरकार को विधान सभा में अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। इसकी तारीख भी तय हो गई है। नीतीश के नेतृत्व में गठित नई सरकार का बहुमत परीक्षण 24 अगस्त को होगा।

Nitish Kumar led government's floor test to prove majority in the Bihar Legislative Assembly will happen on August 24. pic.twitter.com/1p33kDvBTc