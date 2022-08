Nitish Kumar-Tejashwi yadav: राबड़ी देवी ने कहा-सब माफ, तेजस्वी ने पांव छूकर सीएम नीतीश से आशीर्वाद लिया, भाजपा शपथ ग्रहण समारोह से दूर, देखें झलकियां

Highlights तेजस्वी यादव ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथग्रहण समारोह में महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे।

पटनाः बिहार में नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जबकि तेजस्वी यादव ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने आज दोपहर दो बजे उन दोनों को शपथ दिलाई। भाजपा शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहा।

Patna, Bihar | Deputy CM Tejashwi Yadav reaches his mother, Rabri Devi's residence; party workers, locals hold huge celebrations outside the house, burn crackers pic.twitter.com/OATiCqqy1f — ANI (@ANI) August 10, 2022

शपथग्रहण समारोह में महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने पांव छूकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। भाजपा के साथ जाने से हमें नुकसान हुआ। पिछले दो महीने से हालात ठीक नहीं थे।

#WATCH | Family of Bihar's Dy CM, Tejashwi Yadav reacts after oath ceremony.



"I thank everyone," says his wife Rajshri



"It's good for people of Bihar, I thank them. All are happy," says mother-ex CM Rabri Devi



"We have come to power to work," says his brother Tej Pratap Yadav pic.twitter.com/9e1OvvXYPH — ANI (@ANI) August 10, 2022

उन्होंने कहा कि मेरे साथ भाजपा ने जो भी किया, वह ठीक नहीं था। इस कारण भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन में आने का फैसला करना पड़ा। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी बहु राजश्री और बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के साथ मौजूद रहीं। इस दौरान राबड़ी देवी ने सबकों शुभकामना दी है।

#WATCH Bihar CM Nitish Kumar and Deputy CM Tejashwi Yadav greet each other after the oath-taking ceremony, in Patna pic.twitter.com/fUlTz9nGHS — ANI (@ANI) August 10, 2022

उन्होंने कहा कि बिहार और देश के लिए अच्छा है। सब मीडिया की देन है कि यह दिन देखने को मिला। मीडिया ने पूछा कि जो गलतियां हुई, उसे सुधारेंगे? राबड़ी देवी ने कहा कि सब माफ है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बहुत खुश है। वहीं, तेजप्रताप ने कहा कि सरकार में नौजवानों के लिए काम करने आए हैं।

#WATCH | Bihar: CM-designate Nitish Kumar, RJD's Tejashwi Yadav and his wife Rajshri, former CM Rabri Devi and RJD leader Tej Pratap Yadav at the swearing-in ceremony at Raj Bhavan in Patna. pic.twitter.com/bdxHBNSiyh — ANI (@ANI) August 10, 2022

शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीतीश कुमार के अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास पर बैठक हुई। इसमें तेजस्वी यादव के साथ मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, विजय चौधरी और श्रवण कुमार भी मौजूद रहे।

Nitish Kumar to take oath as Bihar CM at Raj Bhawan in Patna, shortly



This is not the oath-taking ceremony of just two persons, but of Bihar. History has taken a new turn today: RJD MP Manoj Kumar Jha pic.twitter.com/Uif0n6Qt17 — ANI (@ANI) August 10, 2022

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले उन्होंने मार्च 2000, नवम्बर 2005, नवम्बर 2010, फरवरी 2015, नवम्बर 2015, जुलाई 2017 और नवम्बर 2020 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज 10 अगस्त 2022 को आज आठवीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।

Web Title: Nitish Kumar-Tejashwi yadav swearing-in Rabri Devi said all forgiven, Tejashwi Yadav touched feet took blessings from CM Nitish BJP see glimpses see video