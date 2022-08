Nitish Kumar-Tejashwi: बिहार की नई सरकार 2025 से पहले ही गिरेगी, मोदी ने कहा-लालू यादव की खराब तबीयत का फायदा उठाकर राजद को धोखा देंगे नीतीश

Highlights 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। बिहार की नयी सरकार 2025 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन का नेता चुने जाने के एक दिन बाद यह बात कही।

पटनाः भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर हमला किया। मोदी ने कहा कि कहा जा रहा है कि JDU को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना का उदाहरण दिया जा रहा है। शिवसेना हमारा सहयोगी दल थोड़ी था, वो वहां सत्ताधारी दल था।

हमने सहयोगी दल रहते हुए किसी पार्टी को नहीं तोड़ा। आपको हम तोड़ भी देते तो सरकार कैसे बनती। भाजपा ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। हमने नीतीश को एक बार नहीं पांच बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया।

De-facto CM is Tejashwi Yadav, Nitish Kumar is just the titular Head. They (RJD) have a strength of 80,you have 45-46. Everyone knows how Lalu Yadav works. Nitish Kumar will be CM just for show & real CM will be Tejashwi Yadav: Sushil Modi, BJP RS MP & former Deputy CM of #Bihar pic.twitter.com/pxCQCoDbFE

भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में कहा कि सफेद झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे केंद्र में मंत्री बना दिया गया। अगर बिना पूछे मंत्री बना दिया गया तो 1.5 साल तक वे मंत्री कैसे बने रहे, आप (नीतीश) इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे।

In 2020, we got votes in name of Narendra Modi. Had we received votes in your(Nitish Kumar)name we would've crossed 150-175&you wouldn't have won just 43. When it seemed situation isn't good,Narendra Modi did 3-4 rallies in one day. 2020 mandate was for Narendra Modi: Sushil Modi pic.twitter.com/G7qMPV9TBf