तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे पर बोले नीतीश कुमार- मुझे क्या कहना चाहिए...

Highlights संघीय एजेंसी ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से क्रमश: दिल्ली और पटना में पूछताछ की थी। यह मामला रेलवे में कथित तौर पर नौकरी पाने के लिए लालू प्रसाद के परिवार को तोहफे में जमीन देने या जमीन बेचने से संबंधित है। यह मामला उस वक्त का है जब राजद प्रमुख 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे।

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे पर बोलते नजर आए। तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे पर नीतीश कुमार ने कहा, "...यह 2017 में हुआ था। फिर हम (जेडीयू-आरजेडी) अलग हो गए...5 साल बीत गए और जब हम एक साथ आए, तो फिर से छापे पड़े। मुझे क्या कहना चाहिए?..."

