Nitish Kumar Oath Ceremony: 10वीं बार बिहार के सीएम बनें नीतीश कुमार, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

By अंजली चौहान | Updated: November 20, 2025 11:39 IST2025-11-20T11:34:49+5:302025-11-20T11:39:58+5:30

Nitish Kumar Oath Ceremony: नीतीश कुमार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर उनके बेटे निशांत कुमार ने कहा, "मैं अपने पिता को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई देता हूं। जनता ने हमें उम्मीद से ज्यादा दिया। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं।"

Nitish Kumar Oath Ceremony:बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिली जिसके बाद बहुमत से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम कुर्सी पर बैठे हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है। JD(U) सुप्रीमो नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NDA के कई बड़े नेताओं के शामिल हुए हैं। 

मुख्य मंच के अलावा, VIP लोगों के लिए कई पंडाल भी बनाए गए हैं।

BJP के एक सीनियर नेता ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस कार्यक्रम में तीन लाख से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। कुमार ने बुधवार को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया।

उनके साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी थे। राज्य BJP प्रमुख दिलीप जायसवाल ने रिपोर्टरों को बताया कि गवर्नर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार बनने तक उन्हें केयरटेकर CM बने रहने को कहा है। नए चुने गए MLAs की मीटिंग के बाद कुमार को NDA लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना गया, जहाँ सीनियर लीडर सम्राट चौधरी को BJP लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी लीडर चुना गया।

नई बिहार कैबिनेट में BJP के 16 और JD(U) के 14 मिनिस्टर शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें पार्टी चीफ भी शामिल हैं।
 

