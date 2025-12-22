हिजाब विवाद के बीच पीएम मोदी और अमित शाह से मिले नीतीश कुमार?, दिल्ली में 30 मिनट तक बातचीत, वीडियो

December 22, 2025

Nitish Kumar meets PM and Amit Shah amid Hijab controversy: नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच हुई बातचीत में तीन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

नई दिल्लीः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत लगभग 30 मिनट तक चली। नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे। तीनों एक ही वाहन में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जीत के बाद राष्ट्रीय राजधानी की यह उनकी पहली यात्रा है। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच हुई बातचीत में तीन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

हिजाब विवाद: मोदी और शाह ने हिजाब के मुद्दे पर चर्चा की होगी। इस विवाद के केंद्र में रहीं महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने हिजाब हटाए जाने के बाद से काम पर लौटना बंद कर दिया है। नीतीश कुमार के बारे में भारत और विदेश दोनों जगह बयानबाजी हो रही है। एनडीए यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि यह विवाद 2026 के बंगाल चुनावों को प्रभावित न करे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह, एक महीने पहले लगातार पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजधानी का पहला दौरा है। शाह के आवास पर हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल विस्तार: नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा उठाया होगा। हाल ही में मंत्री नितिन नवीन ने दो विभागों की जिम्मेदारी छोड़ते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

वित्तीय मददः चर्चा में वित्तीय मामलों पर भी बात हुई होगी, जिनमें महिला रोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिसके तहत लाभार्थियों को 10,000 रुपये वितरित किए जाते हैं।

