नीतीश कुमार ने बिहार में विभागों का किया बंटवारा, सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग, जानें किसे क्या मिला?

By रुस्तम राणा | Updated: November 21, 2025 21:22 IST2025-11-21T21:22:25+5:302025-11-21T21:22:25+5:30

बंटवारे के अनुसार, कुमार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विजिलेंस डिपार्टमेंट अपने पास रखे, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया।

Nitish Kumar allocates portfolios in Bihar, Deputy CM Samrat Choudhary gets Home | Who gets what? | नीतीश कुमार ने बिहार में विभागों का किया बंटवारा, सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग, जानें किसे क्या मिला?

नीतीश कुमार ने बिहार में विभागों का किया बंटवारा, सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग, जानें किसे क्या मिला?

पटना: रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के एक दिन बाद, नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विभागों का बंटवारा कर दिया। बंटवारे के अनुसार, कुमार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विजिलेंस डिपार्टमेंट अपने पास रखे, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया। विजय कुमार सिन्हा, जो खुद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, को माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट दिया गया है।

दूसरी ओर, BJP की बिहार यूनिट के चीफ दिलीप जायसवाल को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया और पार्टी लीडर मंगल पांडे को हेल्थ और लॉ मिनिस्ट्री दी गई। नितिन नबीन ने अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अपने पास रखे, जबकि राम कृपाल यादव को एग्रीकल्चर मिला। संजय सिंह टाइगर और नारायण प्रसाद को एक के बाद एक लेबर रिसोर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दिए गए।

अन्ना दल यूनाइटेड (JDU) के नेता विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय मामले, सूचना और जनसंपर्क विभाग दिया गया। जेडीयू के बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त, ऊर्जा, योजना और विकास विभाग दिए गए। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग और सुनील कुमार को शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिए गए। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दो मंत्रियों को गन्ना उद्योग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग दिए गए।

नीचे देखें लिस्ट- 

नामपोर्टफोलियो
नीतीश कुमार (JDU)मुख्यमंत्री, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विजिलेंस, इलेक्शन और दूसरे डिपार्टमेंट जो किसी मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं
विजय कुमार सिन्हा (BJPडिप्टी चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स, माइंस और जियोलॉजी
सम्राट चौधरी (BJP)डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम
मंगल पांडे (BJP)हेल्थ और लॉ
दिलीप जायसवाल (BJP)इंडस्ट्रीज़
नितिन नबीन (BJP)अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग, रोड कंस्ट्रक्शन
राम कृपाल यादव (BJP)एग्रीकल्चर
संजय सिंह टाइगर (BJP)लेबर रिसोर्स
अरुण शंकर प्रसाद (BJP)टूरिज्म, आर्ट, कल्चर और यूथ
सुरेंद्र मेहता (BJP)एनिमल और फिशरीज़ रिसोर्सेज़
नारायण प्रसाद (BJP)डिजास्टर मैनेजमेंट
रामा निषाद (BJP)बैकवर्ड क्लासेज़ और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज़ वेलफेयर
लखेंद्र कुमार रौशन (BJP)शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर
श्रेयसी सिंह (BJP)इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स
प्रमोद कुमार चंद्रवंशी (BJP)को-ऑपरेटिव और एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट
संतोष कुमार सुमन (HAM)माइनर वॉटर रिसोर्स
दीपक प्रकाश (RLM)पंचायती राज
विजय कुमार चौधरी (JDU)वॉटर रिसोर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
बिजेंद्र प्रसाद यादव (JDU)फाइनेंस, एनर्जी, प्लानिंग और डेवलपमेंट, एक्साइज और प्रोहिबिशन और कमर्शियल टैक्स
श्रवण कुमार (JDU)रूरल डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट
अशोक चौधरी (JDU)रूरल वर्क्स
लेशी सिंह (JDU)फूड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन
मदन साहनी (JDU)सोशल वेलफेयर
सुनील कुमार (JDU)एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी
मोहम्मद जमा खान (JDU)माइनॉरिटी वेलफेयर
माइनॉरिटी वेलफेयरगन्ना इंडस्ट्रीज
संजय कुमार सिंह (LJP-RV)पब्लिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग

 

Web Title: Nitish Kumar allocates portfolios in Bihar, Deputy CM Samrat Choudhary gets Home | Who gets what?

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Nitish KumarBiharनीतीश कुमारबिहार