Nitin Nabin: नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 14, 2025 17:38 IST2025-12-14T17:13:01+5:302025-12-14T17:38:39+5:30
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने रविवार को नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया।
नई दिल्ली: बिहार के मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने रविवार को नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। जाति से कायस्थ नवीन, मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेंगे। नवीन पटना के बांकीपुर से विधायक हैं।
रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि इस नियुक्ति को पार्टी के संसदीय बोर्ड ने मंज़ूरी दी है। आदेश में कहा गया है, "बीजेपी संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार के मंत्री श्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।" नवीन अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में मंत्री हैं, जहाँ उनके पास सड़क निर्माण विभाग का पोर्टफोलियो है।
यह संगठनात्मक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी अपने टॉप नेतृत्व ढांचे में बदलाव कर रही है। मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्हें जनवरी 2020 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, उन्होंने अपना मूल कार्यकाल पहले ही पूरा कर लिया है। नड्डा को 2024 के लोकसभा चुनावों सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ावों से पार्टी को निकालने के लिए कई बार एक्सटेंशन दिया गया था।