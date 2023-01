निधि राजदान ने भी NDTV से दिया इस्तीफा, ट्विटर पर लिखा- यह आगे बढ़ने का समय है

Highlights न्यूज एंकर श्रीनिवासन जैन के इस्तीफे के तीन दिन निधि ने दिया इस्तीफा ट्विटर पर लिखा, 22 वर्षों से अधिक समय के बाद, अब एनडीटीवी से आगे बढ़ने का समय है यह दूसरी बार है जब निधि राजदान ने अपना इस्तीफा एनडीटीवी से दिया है

नई दिल्ली: एनडीटीवी की स्टार एंकर निधि राजदान ने मंगलवार को एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस फैसले को लेकर राजदान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, "22 वर्षों से अधिक समय के बाद, अब एनडीटीवी से आगे बढ़ने का समय है। यह एक अद्भुत, रोलर कोस्टर की सवारी रही है लेकिन आपको यह जानना होगा कि कब उतरना है। अगले कुछ हफ़्ते मेरे लिए आखिरी हैं। इन सभी वर्षों के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।" न्यूज एंकर श्रीनिवासन जैन द्वारा मीडिया हाउस से जाने की घोषणा के ठीक तीन दिन बाद उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है।

After more than 22 years, it is time to move on from NDTV. It has been a wonderful, roller coaster ride but you have to know when to get off. The next couple of weeks are my last. Thank you for the love and support all these years.