एनआईए द्वारा देश के 70 से भी ज्यादा ठिकानों पर मारा गया है छापा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में हुई है छापेमारी

Highlights एनआईए द्वारा देश के कई राज्यों में छापेमारी की गई है। ये छापेमारी गैंगस्टरों और उनके सहयोगी के यहां की गई है। बता दें कि 70 से भी ज्यादा ऐसे ही ठिकानों पर रेड मारे गए है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा देश के कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापे मारे गए है। ये छापे टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकानों पर मारे गए है।

एनआईए की टीम ने देश में करीब 70 से भी ज्यादा ऐसे ठिकानों पर छापे मारे है। आपको बता दें कि इन छापों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य भी शामिल है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये छापेमारी एक ही समय पर कई जगहों पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए को छह गैंगस्टरों से पूछताछ के दौरान कई और गैंगस्टरों की जानकारी मिली है। ऐसे में एनआईए को जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों के घर व उनके ठिकानों पर छापे मारे जा रहे है।

NIA conducts searches and raids at 70 + places in Punjab, Haryana, Rajasthan, Delhi, Chandigarh, Uttar Pradesh, Gujarat and Madhya Pradesh.



This is regarding a case registered by NIA against gangster and their criminal syndicate. pic.twitter.com/5XqES1ju04