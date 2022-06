NIA: 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता एनआईए के प्रमुख नियुक्त, स्वागत दास को इस पद पर भेजा

Highlights कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई। स्वागत दास को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किया गया है।

NIA: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी दिनकर गुप्ता को बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का महानिदेशक नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई।

The Government of India appoints IPS Dinkar Gupta as Director General, National Investigation Agency pic.twitter.com/42jtktGG3R

गुप्ता 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 मार्च, 2024, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक एनआईए के महानिदेशक के रूप में गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एक अन्य आदेश में बताया गया कि स्वागत दास को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किया गया है।

The Government of India appoints IPS Swagat Das presently working as Special Director in Intelligence Bureau to the post of Special Secretary (Internal Security), MHA. pic.twitter.com/rqRuxzHldJ