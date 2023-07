'गजवा-ए-हिंद' मामले में एनआईए ने बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की

Highlights एनआईए ने बिहार के दरभंगा में एक और पटना में दो स्थानों पर तलाशी ली साथ ही गुजरात के सूरत और यूपी के बरेली में संदिग्ध व्यक्तियों के घरों पर की गई इस मामले को पिछले साल 14 जुलाई को दर्ज किया गया था

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 'गजवा-ए-हिंद' मामले की जांच के तहत रविवार को बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में पांच स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले में पाकिस्तानी संदिग्धों द्वारा संचालित एक कट्टरपंथी मॉड्यूल शामिल है। एनआईए ने बिहार के दरभंगा में एक और पटना में दो स्थानों पर तलाशी ली। इसके साथ ही गुजरात के सूरत और यूपी के बरेली में संदिग्ध व्यक्तियों के घरों पर की गई।

एनआईए ने कहा कि छापेमारी के दौरान डिजिटल डिवाइस (मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड), सिम कार्ड और दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। यह मामला बिहार पुलिस द्वारा पटना जिले के फुलवारीशरीफ इलाके के मरघूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया, मामले को पिछले साल 14 जुलाई को दर्ज किया गया था।

एनआईए ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और पिछले साल 22 जुलाई को इसे फिर से दर्ज किया और इस साल 6 जनवरी को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत मारघूब पर आरोप पत्र दायर किया गया।

