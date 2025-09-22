New GST Rates: पीएम मोदी के 'बचत उत्सव' से कैसे होगा आपको फायदा? जानिए 10 अहम बातें

New GST Rates: सरकार द्वारा जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई है। जीएसटी दरों को लेकर पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि इससे हर नागरिक को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज (22 सितंबर) से लागू हुए जीएसटी दरों में संशोधन और इस साल की शुरुआत में घोषित आयकर सुधारों से भारतीयों को ₹2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। इसे "बचत उत्सव" बताते हुए उन्होंने कहा कि आयकर में बदलावों से मुख्य रूप से मध्यम वर्ग को फायदा हुआ है, जबकि जीएसटी में कटौती से गरीबों और बढ़ते मध्यम वर्ग को राहत मिल रही है।

आज से, नवरात्रि के पहले दिन से, लगभग 375 वस्तुओं पर जीएसटी की कम दरें लागू हो गई हैं, जिससे रसोई के आवश्यक सामान और दवाओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण और ऑटोमोबाइल तक, कई तरह की वस्तुओं और सेवाओं को और अधिक किफायती बनाया गया है।

जीएसटी 2.0 के बारे में

1- नई प्रणाली में दो-स्तरीय संरचना शामिल है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5% या 18% कर लगाया जाता है, जबकि अति-विलासिता वस्तुओं पर 40% कर लगाया जाता है। तंबाकू और उससे संबंधित उत्पाद अतिरिक्त उपकर के साथ 28% कर के दायरे में बने रहेंगे।

2- अब तक, जीएसटी चार स्लैबों - 5%, 12%, 18% और 28% - में लागू था, साथ ही विलासिता और "पाप" वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया जाता था।

3- घी, पनीर, मक्खन, स्नैक्स, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, साथ ही टीवी, एयर कंडीशनर और वाशिंग मशीन जैसी ज़रूरी चीज़ें अब सस्ती हो जाएँगी।

4- प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह करते हुए कहा कि नए जीएसटी सुधार विकास को बढ़ावा देंगे, व्यावसायिक संचालन को आसान बनाएंगे और निवेशकों को आकर्षित करेंगे।

5- हालाँकि, विपक्ष ने इन बदलावों की आलोचना करते हुए इन्हें "गहरे ज़ख्मों पर मरहम" बताया और ज़रूरी वस्तुओं पर कर लगाने के लिए माफ़ी की माँग की।

6- नीति निर्माताओं को उम्मीद है कि मज़बूत घरेलू माँग भारत को व्यापारिक निर्यात पर अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव से बचाएगी।

7- अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लाभों पर ज़ोर दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि कम कर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएँगे और छोटे व्यवसायों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे।

8- 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह भारत के उपभोग कर में सबसे बड़ा बदलाव है, जिससे प्रणाली को चार स्लैब से सरल बनाकर मुख्य रूप से दो स्लैब कर दिया गया है।

9- इन सुधारों से प्रमुख क्षेत्रों में उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल की कम कीमतें पहली बार वाहन खरीदने वालों को आकर्षित कर सकती हैं और अपग्रेड को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे विनिर्माण, कलपुर्जों और वित्तपोषण में मांग बढ़ेगी।

10- इसी तरह, त्योहारों के मौसम के साथ घरेलू सामानों और उपकरणों की कीमतों में कमी से एफएमसीजी नेटवर्क, खुदरा श्रृंखलाओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री बढ़ने की संभावना है।

Web Title: New GST Rates How will PM Modi Bachat Utsav benefit you Learn 10 key things