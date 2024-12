5 राज्य में नए राज्यपाल?, बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, देखें लिस्ट

Highlights पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त है। पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

नई दिल्लीः मंगलवार को कई राज्यों को नए राज्यपाल मिल गए हैं। 5 राज्य में नए गवर्नर की नियुक्त हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास का इस्तीफा स्वीकार किया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति भवन से जारी की गई है। राज्य में जारी संकट के बीच एक बड़े फेरबदल में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। हरि बाबू कंभमपति अब ओडिशा के राज्यपाल हैं।

Ajay Kumar Bhalla appointed as Governor of Manipur.



Dr Hari Babu Kambhampati, Governor of Mizoram appointed as Governor of Odisha. General (Dr) Vijay Kumar Singh, appointed as Governor of Mizoram. Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor of Bihar appointed as Governor of Kerala.… pic.twitter.com/RgPVS5u68n