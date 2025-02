New Delhi Railway Station Stampede: किस वजह से मची भगदड़, कौन जिम्मेदार? जानिए प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे को लेकर क्या कहा

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़: शनिवार देर रात महाकुंभ में अचानक भीड़ बढ़ने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक जानलेवा भगदड़ मच गई। रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

भगदड़ की शुरुआत स्टेशन के प्लैटफ़ॉर्म नंबर 14 और 15 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए इंतज़ार कर रहे यात्रियों की भीड़ के बढ़ने से हुई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े।

#WATCH | Stampede at New Delhi railway station | DCP Railway KPS Malhotra says, "...We have expected the crowd, but it all happened in a fraction of time, and hence this situation occurred. The fact-finding will be done by the Railways... After inquiry, we will get to know the… pic.twitter.com/xDaVULiUcB