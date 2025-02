New Delhi Railway Station Stampede Updates: यात्री ‘प्रयागराज एक्सप्रेस’ और ‘प्रयागराज स्पेशल’ के बीच भ्रमित?, घोषणा करने वाले ने किया खेला!, 18 की जान...

Highlights भ्रमित हो गए क्योंकि दोनों के प्रारंभिक नाम ‘प्रयागराज’ से घोषणा हुई थी। प्रयागराज जाने वाली चार ट्रेन भी पहले से ही मौजूद थीं, जिनमें से तीन देरी से चल रही थीं। ट्रेन प्लेटफार्म 16 पर आ रही है, इसलिए वे उस ओर दौड़ पड़े जिससे भगदड़ मच गई।

New Delhi Railway Station Stampede Updates: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना की प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह पता चला है कि यात्री ‘प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल’ के बीच भ्रमित हो गए थे तथा उन्हें लगा था कि उनकी ट्रेन छूट सकती है, इसलिए स्टेशन पर भगदड़ मची। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, यात्री दोनों ट्रेन के बीच इसलिए भ्रमित हो गए क्योंकि दोनों के प्रारंभिक नाम ‘प्रयागराज’ से घोषणा हुई थी। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर घोषणा हुई कि ‘प्रयागराज स्पेशल’ प्लेटफार्म 16 पर आने वाली है, इसलिए ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले ही प्लेटफार्म 14 पर आ चुकी थी।

#WATCH | Bihar Chief Minister Nitish Kumar arrives in Delhi



On the New Delhi Railway Station stampede incident, he says, "...I have announced to give Rs 2 lakh ex-gratia grant to the dependents of the deceased living in Bihar and Rs 50, 000 to the injured (from CM's Relief… pic.twitter.com/3DhELCBzjA — ANI (@ANI) February 16, 2025

सूत्रों ने बताया कि प्लेटफार्म 14 पर पहुंचने वाले लोगों को लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफार्म 16 पर आ रही है, इसलिए वे उस ओर दौड़ पड़े जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस सूत्र ने बताया कि इसके अलावा, वहां प्रयागराज जाने वाली चार ट्रेन भी पहले से ही मौजूद थीं, जिनमें से तीन देरी से चल रही थीं।

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh | Drone visuals from the Ghats of Triveni Sangam in Prayagraj as people continue to take a holy dip in #MahaKumbh2025



More than 51.47 crore devotees have taken a holy dip till February 15 at the world's largest spiritual gathering. pic.twitter.com/4BxtefkdLA — ANI (@ANI) February 16, 2025

इस कारण वहां अप्रत्याशित भीड़ एकत्र हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, ‘‘ट्रेन के नाम और प्लेटफॉर्म में बदलाव के कारण यात्री भ्रमित हो गए जिसके कारण यह हादसा हुआ।’’ नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए।

