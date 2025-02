New Delhi Railway Station Stampede: उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कैसे हुआ ये हादसा, चौंकाने वाली बात आई सामने

Highlights हादसे की जांच के लिए दो सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है स्थिति नियंत्रण में है और यात्रियों को विशेष ट्रेन से भेज दिया गया है रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही अब सामान्य है

New Delhi Railway Station Stampede: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने रविवार को बताया कि प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए, जिससे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। सीपीआरओ ने यह भी बताया कि मामले की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है।

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, "कल जब यह दुखद घटना हुई, उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी।

इस दौरान प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटी। इसकी जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है।" उन्होंने बताया कि कोई भी रेल सेवा प्रभावित नहीं हुई है तथा एक उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच कर रही है।

उन्होंने कहा, "कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई, न ही प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव किया गया... घटना की जांच की जा रही है, इसलिए समिति को अपनी रिपोर्ट और निष्कर्ष प्रस्तुत करने दें। प्लेटफॉर्म पर स्थिति अब सामान्य है। सभी ट्रेनें अपने सामान्य समय पर चल रही हैं..."

#WATCH | Delhi: Chief Public Relations Officer of Northern Railway, Himanshu Shekhar Upadhyay says, "When this tragic incident took place yesterday, at that time, Magadh Express going towards Patna was standing on platform number 14 of New Delhi Railway Station and Uttar Sampark… pic.twitter.com/lIAyyuMdE2