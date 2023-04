न्यूजीलैंड में इंदिरा गांधी के हत्यारे का भतीजा गिरफ्तार, ड्रग रैकेट में शामिल होने का आरोप

Highlights न्यूजीलैंड में ड्रग रैकिट में शामिल इंदिरा गांधी के हत्यारे का भतीजा गिरफ्तार छापेमारी के दौरान बीयर की कैन में मिला ड्रग इंदिरा गांधी का हत्यारा सतवंत सिंह का भतीजा बलतेज सिंह का परिवार कई साल पहले न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो गया था

वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पुलिस ने मनुकाऊ में एक स्थानीय संपत्ति पर छापे के बाद एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड किया है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने बीयर की कैन में छुपाकर रखी गई मेथामफेटामाइन की भारी मात्रा को बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, उन्होंने इस आरोप में बलतेज सिंह को गिरफ्तार किया है। बलतेज सिंह जो कि सतवंत सिंह का भतीजा है। जिसने 31 अक्टूबर 1984 की सुबह बेअतं सिंह के साथ मिलकर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी।

खालिस्तानी गुटों से संबंध रखने वाला बलतेज सिंह अवैध ड्रग फंड की मदद से हिंसक घटनाओं और अन्य प्रचार गतिविधियों को चलाता था। वह फिलहाल न्यूजीलैंड पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

Nephew of Indira Gandhi's assassin held on drug peddling charge in New Zealand



