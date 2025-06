NEET Result 2025: 12.36 लाख से अधिक उम्मीदवार उत्तीर्ण, राजस्थान के महेश कुमार ने किया टॉप, इस बेवसाइट पर देखें स्कोर

Highlights NEET Result 2025 (OUT) Live: अविका अग्रवाल शीर्ष पर और देशभर में पांचवीं रैंक हासिल की। NEET Result 2025 (OUT) Live: अधिकतम उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से, उसके बाद महाराष्ट्र से हैं। NEET Result 2025 (OUT) Live: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में 12.36 लाख से अधिक उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए।

नई दिल्लीः नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर NEET UG 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि नीट-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित किया गया है।

Results for NEET-UG medical entrance exam declared: National Testing Agency.



Over 12.36 lakh candidates qualify for medical entrance exam NEET-UG: National Testing Agency.



Rajasthan's Mahesh Kumar tops medical entrance NEET-UG, MP's Utkarsh Awadhiya second: NTA.



NEET-UG:… pic.twitter.com/Ym3tI3njCs — Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2025

NEET-UG 2025: Maximum qualifying candidates from Uttar Pradesh, followed by Maharashtra. pic.twitter.com/D4xP2w0wQC— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2025

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में 12.36 लाख से अधिक उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। राजस्थान के महेश कुमार मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में शीर्ष पर रहे हैं और मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया दूसरे स्थान पर है। लड़कियों में दिल्ली की अविका अग्रवाल शीर्ष पर और देशभर में पांचवीं रैंक हासिल की। अधिकतम उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से, उसके बाद महाराष्ट्र से हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2025 में शीर्ष 100 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आधिकारिक सूची के अनुसार, राजस्थान के महेश कुमार ने 99.9999547 प्रतिशत के साथ अखिल भारतीय रैंक (AIR) 1 हासिल की है। परिणाम आधिकारिक NTA NEET वेबसाइट neet.nta.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

NTA ने neet.nta.nic.in पर परिणाम घोषित किया। NTA ने 2025 के लिए शीर्ष रैंकर्स की सूची भी जारी की है। नीचे NEET UG 2025 में शीर्ष 10 उम्मीदवारों की सूची दी गई है, साथ ही उनके रैंक, रोल नंबर, नाम, श्रेणियां, पर्सेंटाइल और वे किस राज्य से संबंधित हैं।

Web Title: NEET Result 2025 OUT Live 12-36 lakh candidates passed Mahesh Kumar Rajasthan topped check score neet-nta-nic-in Direct Link, cutoff & toppers