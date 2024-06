NEET 2024 Result: घोषित परिणाम पर उठे सवाल, 67 अभ्यर्थियों की आई एक साथ पहली रैंक

Highlights नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 2024 का नीट रिजल्ट घोषित कर दिया लेकिन एक साथ 67 अभ्यर्थियों की पहली रैंक आने पर सवाल उठ रहे हैं इस पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया सामने आ रही

NEET 2024 Result Live: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 2024 का नीट रिजल्ट घोषित कर दिया है। हालांकि, यह रिजल्ट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा परिणाम ग्रेजुएट करने वाले मेडिकल छात्रों के लिए था, जिसकी परीक्षा देश भर में आयोजित होती है। अब अगर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो एनटीए से जुड़ी नीट की ऑनलाइन वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET. या neet.ntaonline.in पर जाकर देख सकते हैं।

हालांकि, एक साथ 67 छात्रों के नंबर एक पर पहुंचने पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और ऐसे में एनटीए द्वारा कराया गया एग्जाम भी शक के घेरे में आ सकता है। हालांकि, अगर जांच होती है तब जाकर इस बात का खुलासा होगा कि आखिर ये चमत्कार में कैसे बदलाव हुए है।

हालांकि, नीट रिजल्ट को जारी करते हुए एनटीए ने कैटेगरी वाइस रिजल्ट जारी कर दिया है। हालांकि, फाइनल रिजल्ट तो 3 जून, 2024 को ही आ गया था, लेकिन अब एक विषय जो सभी को परेशान कर रहा है, वो ये है कि एक साथ 67 बच्चों की आई पहली रैंक, जो कहीं ना कहीं शक के घेरे में हैं।

इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "एकदम नीट & क्लियर है। पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। एनटीए अपनी नाकामी छुपा रहा है"।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक दूसरे यूजर्स ने ट्वीट कर कहा, 'NEET परीक्षा परिणाम के साथ क्या हो रहा है? यह सचमुच चिंताजनक लगता है'।

What is going on with NEET Exam results? This looks really concerning. pic.twitter.com/amcqRURPY7

तीसरे सोशल मीडिया यूजर अनिल तिवारी ने ट्वीट कर कहा, "नीट परीक्षा परिणाम में भारी अनियमितताएं, 8 छात्रों ने NEET परीक्षा दी और उन्हें समान क्रम में समान उत्तर मिले, जिसके बारे में बताता हुए आंकड़े भी पेश किये, जो 2307010168, 333, 403, 460, 178, 037, 186, 198 कुछ इस तरह हैं। उन सभी ने शीर्ष अंक प्राप्त किए और परीक्षण के लिए एक ही स्थान पर गए। साथ ही, उनमें से दो को वास्तव में उच्च अंक मिले: 718 और 719।"

MASSIVE IRREGULARITIES IN NEET EXAM RESULTS



8 students took the #NEET exam and got the same answers in the same order: 2307010168, 333, 403, 460, 178, 037, 186, 198. They all got top scores and went to the same place for the test. Plus, two of them got really high scores: 718… pic.twitter.com/RPAuHBF6Ou