NDLS Stamped: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ में 15 की मौत, 10 घायल, रेलमंत्री ने दिए जाँच के आदेश

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: शनिवार रात भारी भीड़ के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह घटना रात करीब 9:55 बजे हुई, जिसके बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता पड़ी। ऐसी भी आशंका है कि मरने वालों की संख्या में कुछ इजाफा भी हो सकता है। रेल मंत्री ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यात्रियों के लिए चार विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। कुछ और विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है।

रेलवे बोर्ड में सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने रविवार को बताया कि मामले की जांच करने और शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के कारणों का पता लगाने के लिए दो सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

