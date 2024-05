लोकसभा चुनाव 2024 जीतने पर शपथ ग्रहण के लिए कर्तव्य पथ पर विचार कर रहा NDA, जानें किस दिन होगा समारोह

By मनाली रस्तोगी | Published: May 30, 2024 07:39 AM

तीसरी बार जीतने पर एनडीए 9 जून को शपथ ले सकता है. योजनाओं में कर्तव्य पथ पर नया स्थल शामिल है। चुनाव नतीजों के बाद समारोह के विवरण की पुष्टि की जाएगी।